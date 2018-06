Selfie z potrąconą przez pociąg kobietą w tle. "Barbarzyństwo, którego się nie spodziewasz"





W internecie wre po tym, jak włoski dziennikarz zamieścił na Facebooku zdjęcie mężczyzny, który zrobił sobie selfie na tle potrąconej przez pociąg kobiety.

Kanadyjka została potrącona przez pociąg we włoskiej miejscowości Piacenza pod koniec maja. Jak podają lokalne media, turystka prawdopodobnie wypadła z pociągu, gdyż nie zadziałał system automatycznego otwierania drzwi lub też próbowała wsiąść do wagonu, gdy ten ruszał z peronu. Na pomoc przyszły jej służby ratownicze. Kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie amputowano jej nogę.

"Barbarzyństwo, którego się nie spodziewasz"

Dopiero w ostatnich dniach dziennikarz Giorgio A. Lambri pokazał zdjęcie, które wykonał na miejscu wypadku. Jeden z gapiów, oglądających akcję ratowniczą, uznał, że jest to idealny moment, by zrobić sobie selfie na tle ciężko rannej kobiety. Policja szybko odnalazła mężczyznę, a on usunął selfie z sieci.

Dziennikarz całe zajście opisał w gazecie "Liberta", tytułując swój artykuł "Barbarzyństwo, którego się nie spodziewasz: selfie, a w tle tragedia".

Mężczyzna zamieścił także na Facebooku skan okładki gazety. W poście napisał: Houston, mamy problem!

Internauci oburzeni

Pod postem szybko zaczęły pojawiać się komentarze internautów oburzonych zachowaniem mężczyzny ze zdjęcia.

Jedna z internautek napisała: "Po prostu absurd". Inny użytkownik Facebooka skomentował: "Idiota 2.0".



OGGI SU LIBERTÀ vi racconto di una foto che ho scattato qualche giorno fa in stazione e la cui didascalia potrebbe essere HOUSTON, ABBIAMO UN PROBLEMA! cioè abbiamo perso completamente il senso etico... Opublikowany przez Giorgio A. Lambri 2 czerwca 2018





