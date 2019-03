Pompeo: atak zbrojny na siły filipińskie spotka się z odpowiedzią USA

Video: Reuters Archive

Chińskie myśliwce piątej generacji Chengdu J-20

19.02 | Chiny nie pozostaną w tyle w globalnym wyścigu do myśliwców szóstej generacji. Chińska maszyna tej klasy spodziewana jest do 2035 roku - poinformował chiński państwowy dziennik "Global Times". Myśliwce szóstej generacji mają zastąpić w przyszłości dopiero wprowadzane dziś do służby maszyny piątej generacji, takie jak supernowoczesny amerykański F-35.

