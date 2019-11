Pompeo: izraelskie osadnictwo na Zachodnim Brzegu nie jest sprzeczne z prawem międzynarodowym

Izraelskie osadnictwo na Zachodnim Brzegu Jordanu nie jest sprzeczne z prawem międzynarodowym - ogłosił sekretarz stanu USA Mike Pompeo. To zmiana obowiązującego od czterech dekad stanowiska amerykańskiego rządu. W reakcji na to oświadczenie Unia Europejska poinformowała, że nadal uważa Izrael za państwo okupujące Zachodni Brzeg.

- Ustanowienie izraelskich cywilnych osiedli na Zachodnim Brzegu nie jest samo w sobie sprzeczne z prawem międzynarodowym - oświadczył w poniedziałek Mike Pompeo.

Podkreślił, że status Zachodniego Brzegu powinien zostać wynegocjowany między Izraelczykami i Palestyńczykami.

Jak odnotowują media, to nie tylko odwrócenie stanowiska administracji prezydenta Baracka Obamy w kwestii izraelskiego osadnictwa na tych terytoriach, ale też rezygnacja ze stanowiska utrzymywanego przez USA od 40 lat, zakładającego, że okupacja Zachodniego Brzegu dokonana przez Izrael po wojnie 1967 roku jest niezgodna z prawem międzynarodowym.

"Jednocześnie to kolejny krok Białego Domu, który osłabia palestyńskie ambicje niepodległościowe" - zauważa agencja Associated Press.

"Historyczna sprawiedliwość"

Premier Izraela Benjamin Netanjahu uznał w poniedziałek, że deklaracja sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo o osiedlach na Zachodnim Brzegu Jordanu "naprawia historyczną nieprawidłowość". Słowa szefa amerykańskiej dyplomacji spotkały się z krytyką Palestyńczyków i Jordańczyków (sąsiadów Izraela).

W reakcji na tę deklarację jordański minister spraw zagranicznych Ajman Safadi ostrzegł przed "niebezpiecznymi konsekwencjami" zmiany stanowiska USA. Rzecznik palestyńskiego prezydenta Mahmuda Abbasa ocenił, że decyzja ta "całkowicie zaprzecza prawu międzynarodowemu".

Po oświadczeniu Pompeo amerykańska ambasada w Izraelu wydała ostrzeżenie pod adresem Amerykanów dotyczące podróżowania do Jerozolimy, na Zachodni Brzeg i do Strefy Gazy.

Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini w oświadczeniu wydanym wkrótce po wiadomościach płynących z USA stwierdziła, że Unia Europejska "wzywa Izrael do zakończenia wszelkiej aktywności związanej z osadnictwem, zgodnie z jego zobowiązaniami jako siły okupującej" Zachodni Brzeg.

Zachodni Brzeg Jordanu

Dolina Jordanu rozciąga się od Morza Martwego na południu do izraelskiego miasta Bet Szean na północy. Zajmuje powierzchnię ok. 2400 km kwadratowych i stanowi ok. 30 procent terytorium Zachodniego Brzegu Jordanu.

Na zamieszkanych przez ok. 3 mln Palestyńczyków terenach Zachodniego Brzegu i wschodniej Jerozolimy osiedliło się do tej pory ok. 600 tys. Izraelczyków.

Izrael zajął Zachodni Brzeg Jordanu, Strefę Gazy i wschodnią część Jerozolimy w wyniku wojny sześciodniowej w roku 1967. W 2005 roku Izraelczycy wycofali się ze Strefy Gazy, lecz setki tysięcy żydowskich osadników pozostają we Wschodniej Jerozolimie i na Zachodnim Brzegu. Sprzeciwiają się temu Palestyńczycy.

Społeczność międzynarodowa w zdecydowanej większości uważa izraelskie osiedla za nielegalne. Argumentowane jest to często IV konwencją genewską, która zakazuje okupantowi przemieszczania swojej cywilnej ludności na terytorium okupowane.

