"Amerykanie są w pełni zaangażowani w NATO"

James Mattis wezwał państwa NATO do zwiększania wydatków

15.02 | Minister obrony USA James Mattis wezwał w środę w Brukseli sojuszników w NATO do zwiększenia wydatków na obronność, by tym samym okazać "wsparcie" dla USA i wspólnych celów Paktu Północnoatlantyckiego. Poparł go sekretarz generalny Sojuszu, Jens Stoltenberg, przypominając, że to same państwa członkowskie zgodziły się przed trzema laty na zwiększanie budżetów obronnych.

