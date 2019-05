Zamieszanie w austriackim rządzie. "Nie ma jeszcze żadnej decyzji"

Współtworząca koalicję rządową prawicowo-populistyczna Wolnościowa Partia Austrii (FPOe) oświadczyła, że nie podjęła jeszcze decyzji, czy wesprze ewentualne wotum nieufności wobec chadeckiego kanclerza Sebastiana Kurza. Zdementowała tym samym doniesienia o poparciu dla takiego wotum.

- To nieprawda. Nie ma jeszcze żadnej decyzji - powiedział austriackiej agencji APA rzecznik FPOe. Według niego, podając wcześniej we wtorek informację, że decyzja taka zapadła, APA niewłaściwie zinterpretowała wypowiedź należącego do FPOe ministra spraw wewnętrznych Herberta Kickla dla dziennika "Oesterreich", gdyż zadeklarował on tylko, że ten kto nie ufa FPOe, nie cieszy się również zaufaniem FPOe.

Nie oznacza to jednak, że "kwestia tego, jak głosować, została w poniedziałek definitywnie rozstrzygnięta" - uściślił rzecznik.

Kurz "wpędził się w ślepą uliczkę"

Wcześniej kanlcerz Kurz zapowiedział, że w związku z "aferą Ibizagate" zwróci się do prezydenta kraju Alexandra Van der Bellena o zdymisjonowanie Kickla. W Austrii decyzja o dymisji szefa resortu spraw wewnętrznych należy do głowy państwa.

Austriacka agencja APA podała w poniedziałek wieczorem, że w związku z napięciem między koalicjantami, wszyscy ministrowie z ramienia uwikłanej w skandal FPOe odeszli z rządu. Rzecznik tej partii sprostował jednak, że ministrowie z ramienia tego ugrupowania odejdą, jeśli Kickl zostanie zdymisjonowany.

Taśma z Ibizy, skandal w Wiedniu. Wszyscy ministrowie koalicjanta grożą dymisją Rzecznik... czytaj dalej » Agencja, odnosząc się do wcześniejszych informacji o wotum nieufności, napisała, że jeśli wniosek o wotum nieufności poprze Socjaldemokratyczna Partia Austrii (SPOe), to Kurzowi grozi odwołanie przez parlament. Złożenie wniosku o to w parlamencie zapowiedziała opozycyjna partia JETZT - Liste Pilz (TERAZ - Lista Pilza). O "chwiejącym się krześle" kanclerza informuje Deutsche Welle.

Informacje o stanowisku FPOe Kickl przekazał we wtorek gazecie "Oesterreich". Szef MSW ocenił, że "naiwnością byłoby, gdyby Kurz zakładał", że po okazaniu braku zaufania do FPOe partia ta miałaby zaufanie do kanclerza. Ocenił też, że szef rządu "wpędził się w ślepą uliczkę".

Kryzys polityczny w Austrii

Kryzys rządowy w Austrii wybuchł w związku z nagraniem wideo opublikowanym w piątek przez niemiecką prasę, w którym Heinz-Christian Strache oferuje państwowe kontrakty rzekomej inwestorce z Rosji w zamian za pomoc w uzyskaniu przez FPOe lepszego wyniku w wyborach parlamentarnych w 2017 roku. Strache, wicekanclerz Austrii, oświadczył w sobotę, że podał się do dymisji, a Kurz ją przyjmie. Zrezygnował też z funkcji szefa współrządzącej w kraju partii FPOe.

Na skutek publikacji Kurz zapowiedział w sobotę jak najszybsze przeprowadzenie przedterminowych wyborów parlamentarnych. Jako możliwy termin wskazywany jest wrzesień.