Papież pocałował w rękę ofiarę księdza pedofila. "To są rzeczy niezapomniane"

Ks. Rytel-Andrianik o stanowisku Kościoła w sprawie pedofilii

08.01 | - Stanowisko Kościoła jest jasne: to jest grzech i przestępstwo- mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, odnosząc się do stanowiska Kościoła wobec przypadków wykorzystywania seksualnego przez duchownych. Mówiąc o zarzutach wobec księdza Henryka Jankowskiego przypominał, że do kurii gdańskiej nie wpłynęły zawiadomienia w tej sprawie.

