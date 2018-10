Schetyna i Kosiniak-Kamysz spotkali się z kandydatem na szefa Komisji Europejskiej





»

Liderzy PO i PSL - Grzegorz Schetyna i Władysław Kosiniak-Kamysz - spotkali się we wtorek z jednym z kandydatów na nowego szefa Komisji Europejskiej, byłym premierem Finlandii Alexandrem Stubbem, który zabiega o wsparcie Europejskiej Partii Ludowej. "Rozmawialiśmy o przyszłości Europy" - napisał Stubb po spotkaniu z szefem PSL. "Odbyliśmy bardzo ciekawą rozmowę" - poinformował z kolei w internetowym wpisie Schetyna.

8 listopada odbędzie się kongres EPP - Europejskiej Partii Ludowej, na którym delegaci zdecydują, kto zostanie popieranym przez nich kandydatem na nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej. O poparcie EPP ubiegają się obecnie: szef grupy poselskiej Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim niemiecki europoseł Manfred Weber oraz były premier Finlandii Alexander Stubb.

Były premier Finlandii: drzwi do strefy euro są dla Polski otwarte Euro będzie... czytaj dalej » Stubb, który przebywał we wtorek w Polsce, spotkał się z liderami dwóch partii członkowskich EPP - Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

"Dobre spotkanie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem"

"Po przyszłorocznych wyborach europejskich zmieni się również skład Komisji Europejskiej. Dzisiaj w Warszawie spotkałem się z jednym z kandydatów @EPP na szefa KE @alexstubb - odbyliśmy bardzo ciekawą rozmowę o przyszłości Unii i celach na najbliższe lata" - napisał Schetyna na Twitterze.

O spotkaniu z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem poinformował sam Alexander Stubb. "Dobre spotkanie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem z PSL, rozmawialiśmy o przyszłości Europy" - napisał były szef fińskiego rządu, również na Twitterze.

Oglądaj Wideo: tvn24bis Alexander Stubb: euro będzie najsilniejszą walutą na świecie

Fin chce zostać szefem Komisji Europejskiej. "Jestem gotów, by stanąć na barykadzie" Były premier... czytaj dalej » Platforma Obywatelska i PSL nie podjęły jeszcze decyzji, który z pretendentów do przewodniczenia KE - Stubb, czy Weber otrzymają ewentualne poparcie ich ugrupowania.

"Kurtuazyjna rozmowa"

- Piłka jest w grze, a sprawa bardzo skomplikowana. Nie chodzi o to, czy to będzie Manfred Weber, czy Alexander Stubb. Pamiętajmy, że po pierwsze są to przedstawiciele bardzo różnych partii politycznych, po drugie - przedstawiciele bardzo różnego sposobu myślenia o Europie, w związku z tym są to rozmowy na temat tego, jak miałaby wyglądać Komisja Europejska w przyszłości. Myślę, że będziemy to bardzo dokładnie analizowali - wyjaśniał europoseł PO Jan Olbrycht.

Rzecznik PSL Jakub Stefaniak określił wtorkową rozmowę Kosiniak-Kamysz - Stubb jako "kurtuazyjną". - Decyzji w sprawie poparcia jeszcze nie ma - dodał.

Nowy szef Komisji Europejskiej zostanie wskazany po wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w maju przyszłego roku. Obecny przewodniczący KE Jean-Claude Juncker zapowiedział, że nie będzie ubiegał się ponownie o to stanowisko. Funkcją nowego szefa KE zainteresowany jest także obecny zastępca Junckera, Frans Timmermans. On jednak, w przeciwieństwie do Stubba i Webera, jest przedstawicielem Partii Europejskich Socjalistów.

Oglądaj Wideo: TVN24BiS / Alexander Stubb w TVN24 BiS. Cała rozmowa