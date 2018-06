Uczą się wymieniać olej i prowadzić. "Mamy długą kolejkę chętnych"

Video: Jakub Loska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Rewolucja w Arabii Saudyjskiej. "Wszystkie dziewczyny są...

Rewolucja w Arabii Saudyjskiej. Kobiety zyskują prawo do prowadzenia samochodu. Od 24 czerwca będą mogły legalnie i samodzielnie poruszać się autami. I kiedy świat szokuje fakt, że do tej pory nie mogły - dla nich to powód do wielkiej radości i zmiana cywilizacyjna. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»