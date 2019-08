Śmierć wnuczki Roberta Kennedy'ego. 22-latka "przedawkowała narkotyki"

Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Girzyński: Kennedy okazał się strategiem i wizjonerem

- Amerykanie musieli przelicytować Związek Sowiecki - powiedział w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS doktor Zbigniew Girzyński, historyk z toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dodał on też, że tym samym Kennedy okazał się strategiem i wizjonerem. Odniósł się w ten sposób do 50. rocznicy lądowania na Księżycu. Julia Pitera, była eurodeputowana z ramienia PO, komentowała z kolei wdrożenie drugiego etapu procedury praworządności wobec Polski. - To nie jest sprawa oceny urzędników europejskich. Kwestie czy praworządność jest naruszana rozstrzyga Trybunał, czyli sąd. Jeden wyrok już w sprawie Polski był, teraz zapadnie drugi wyrok. Więc to nie jest kwestia oceny takiego czy innego komisarza, nawet jeżeli jest przewodniczącym Komisji. Na koniec jest to werdykt Trybunału - podkreśliła.

