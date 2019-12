Będzie najmłodszym szefem rządu na świecie. Fiński parlament przyjął nominację Sanny Marin

Parlament Finlandii zatwierdził we wtorek nominację Sanny Marin na urząd szefowej rządu. 34-letnia dotychczasowa minister transportu i komunikacji będzie nie tylko najmłodszym premierem w historii Finlandii, ale także najmłodszym spośród obecnie urzędujących szefów rządów na świecie. By objąć urząd, potrzebuje jeszcze uzyskać nominację od fińskiego prezydenta Sauliego Niinisto. Oczekuje się, że nowy rząd zostanie powołany jeszcze we wtorek.

Sanna Marin zastąpi na stanowisku premiera 57-letniego Anttiego Rinnego, lidera Socjaldemokratycznej Partii Finlandii (SDP), który na początku tygodnia podał się do dymisji.

Pokonała niewiele starszego kandydata

Premier rezygnuje pod koniec prezydencji w UE. 34-latka kandydatką na następczynię Premier... czytaj dalej » Na niedzielnym posiedzeniu delegatów partii socjaldemokratycznej Marin podkreślała w przemówieniu swoje doświadczenie i przywiązanie do wartości socjaldemokratów. Wspomniała też, jak ważną rolę w jej życiu odegrało państwo opiekuńcze.

W wewnętrznych wyborach socjaldemokratów - największego ugrupowania w parlamencie, które wygrało wiosenne wybory - Marin pokonała 37-letniego Anttiego Lindtmana, szefa grupy parlamentarnej.

Marin w zamieszczonym we wtorek rano tweecie oświadczyła, że "ze względu na nadzwyczajną sytuację" wraca do Finlandii z Brukseli, gdzie uczestniczyła w posiedzeniu Rady do spraw Transportu, Telekomunikacji i Energii.

Powiązanie funduszy z praworządnością. Premier Finlandii: żaden kraj się otwarcie nie sprzeciwia Wygląda na to, że... czytaj dalej » Jak podkreśliła w rozmowie z agencją Reutera Johanna Vuorelma, politolog z Uniwersytetu w Helsinkach, 34-latka będzie najmłodszym premierem w historii Finlandii.

Chcą odbudować zaufanie

Jak pisze fińska prasa, do rywalizacji o fotel premiera przystąpili politycy młodego pokolenia socjaldemokratów, którzy chcą skierować SDP na nową drogę i odbudować spadające poparcie. A to jest najniższe od 25 lat i według sondaży wynosi około 13 procent.

Tymczasem od dłuższego czasu rośnie poparcie dla narodowo-konserwatywnej partii Finowie (F). Ugrupowanie to może liczyć na 24-procentowe poparcie.

Istotne jest także - jak podkreślają komentatorzy - aby wewnątrz pięciopartyjnej koalicji rządzącej wróciło zaufanie, które zostało naruszone w ostatnich tygodniach i było powodem dymisji Rinnego. Bezpośrednim powodem jego rezygnacji była utrata poparcia największego koalicjanta SDP w rządzie - liberalnej partii Centrum Finlandii (KESK).

Koalicję rządową w Finlandii tworzą SDP, KESK, Zielona Unia (VIHR), Związek Lewicowy (VAS) oraz Szwedzka Partia Ludowa w Finlandii (RKP). Łącznie dysponują 117 mandatami w 200-osobowym jednoizbowym parlamencie.

Źródło: GettyImages Sanna Marin, oficjalna kandydatka na szefową nowego centrolewicowego rządu Finlandii