Zabarykadował się w muzeum. Groził, że "zamieni je w piekło"





Foto: Mapy Google, tvn24.pl | Video: Google Earth Pro Mężczyzna zabarykadował się w muzeum archeologicznym w Saint-Raphael

Francuska policja zatrzymała mężczyznę, który zabarykadował się w muzeum archeologicznym w Saint-Raphael na południu Francji, kilkadziesiąt kilometrów od Cannes.

Służby zostały wezwane ok. godziny 7.30. Na miejsce zdarzenia skierowano też funkcjonariuszy specjalnej jednostki policji RAID. Na ścianach w budynku pojawiły się napisy z groźbami w języku arabskim. "To muzeum zamieni się w piekło" - przytacza treść jednego z napisów AFP, dodając, że słowa te widać z zewnątrz budynku.



Według pierwszych informacji ze źródeł w policji wynikało, że w muzeum mogły być nawet dwie osoby, które prawdopodobnie włamały się do muzeum w nocy z wtorku na środę.

Przed godziną 11.30 policja poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny.

