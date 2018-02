Video: tvn24 Macierewicz: atak w Paryżu był również atakiem na Polskę17.11 | Wyraziłem naszą gotowość do natychmiastowych rozmów. Rrobimy to w duchu głębokiego przekonania, że nie tylko Francja, ale też inne kraje UE, gdyby Polska odwołała się do tego artykułu, będą z nami solidarne - powiedział Antoni Macierewicz po spotkaniu ministrów obrony państw Unii Europejskiej w Brukseli. Zapewnił, że Polska wesprze Francję w obliczu zagrożenia terroryzmem. zobacz więcej wideo »