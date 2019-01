Rzecznik Tuska: porozumienie w sprawie brexitu nie podlega renegocjacji

"Podzielamy ambicje brytyjskiego parlamentu, by uniknąć scenariusza brexitu bez umowy UE ze Zjednoczonym Królestwem" - oświadczył Preben Aamann, rzecznik przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Jak dodał, "porozumienie w sprawie brexitu, w tym backstop, nie podlegają renegocjacji".

Izba Gmin za renegocjacją porozumienia o wyjściu z UE i przeciwko brexitowi bez umowy Izba Gmin... czytaj dalej » Brytyjska Izba Gmin zagłosowała we wtorek wieczorem za poprawką wyrażającą poparcie dla umowy wyjścia z Unii Europejskiej, jeśli rządowi uda się zamienić mechanizm awaryjny dla Irlandii Północnej, tak zwany backstop, na nowy, alternatywny zapis.

Jak poinformował rzecznik Tuska w przesłanym oświadczeniu, stanowisko, które prezentuje, zostało omówione z rządami 27 państw członkowskich.

W dokumencie zaznaczono, że zawarte w ubiegłym roku "porozumienie rozwodowe" jest i pozostaje najlepszym, a także jedynym sposobem zapewnienia uporządkowanego wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

"Mechanizm backstopu jest częścią tej umowy, która nie jest otwarta do renegocjacji. Konkluzje Rady Europejskiej z grudnia są bardzo jasne w tej kwestii. (...) Wzywamy rząd Wielkiej Brytanii, aby jak najszybciej wyjaśnił swoje zamiary dotyczące dalszych kroków" - wskazał rzecznik szefa Rady Europejskiej.

Źródło: EU Preben Aamann

UE kontynuuje "przygotowania do wszystkich scenariuszy"

"Najgłupszy pomysł od 100 lat". Ostra krytyka brexitu przez szefa linii lotniczych Michael O'Leary,... czytaj dalej » Dodał jednocześnie, że gdyby intencje Wielkiej Brytanii dotyczące przyszłego partnerstwa miały ewoluować, Unia Europejska byłaby gotowa ponownie rozważyć swoją ofertę i dostosować treść oraz poziom ambicji zawartych w deklaracji politycznej, przestrzegając przy tym ustalonych zasad. Deklaracja ta dotyczy przyszłych relacji Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

"Gdyby istniał uzasadniony wniosek Zjednoczonego Królestwa w kwestii przedłużenia, dwudziestka siódemka [krajów członkowskich UE - przyp. red.] jest gotowa rozważyć go i zdecydować w tej kwestii jednomyślnie" - zastrzegł. Dodał, że państwa członkowskie podejmą tę decyzję biorąc pod uwagę uzasadnienie takiego wniosku i czas ewentualnego przedłużenia, a także potrzebę zapewnienia funkcjonowania instytucji UE.

"Będziemy kontynuować przygotowania do wszystkich scenariuszy, w tym tego bez umowy w sprawie brexitu. Będziemy również kontynuować unijny proces ratyfikacji porozumienia zawartego z rządem Wielkiej Brytanii" - podsumował rzecznik.

Izba Gmin za renegocjacją porozumienia

Izba Gmin zagłosowała we wtorek za dwiema poprawkami do "planu B" zaproponowanego przez rząd Theresy May. Pierwsza sygnalizuje sprzeciw parlamentu wobec bezumownego wyjścia z Unii Europejskiej, druga mówi o woli renegocjowania porozumienia o brexicie.

Obydwie poprawki zostały przegłosowane niewielką ilością głosów. Za pierwszą, zaproponowaną przez Caroline Spelman opowiedziało się 318 posłów, przeciwko było 310. Nie jest ona jednak wiążąca dla rządu Theresy May.

Za drugą poprawką, zgłoszoną przez posła Partii Konserwatywnej Grahama Brady'ego, zagłosowało 317 deputowanych, a przeciwko było 301. Wynik tego głosowania sprowadza się do przyznania szefowej rządu mandatu do podjęcia próby renegocjacji umowy wyjścia z UE, wyrażając jednocześnie co do zasady poparcie dla opuszczenia Wspólnoty z porozumieniem w sprawie warunków brexitu i deklaracją polityczną na temat przyszłych relacji z UE.

Oglądaj Wideo: Fakty o Świecie TVN24 BiS Brexit bez umowy? "Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak głębokie to będzie uderzenie"