Video: Fakty TVN

Tajna notatka, analiza i oficjalne zaprzeczenia. Jak...

Stosunek Ameryki do Polski jako sojusznika się nie zmienia, ale USA mają swoje obawy co do ustawy o IPN - oświadczyła we wtorek rzeczniczka amerykańskiego Departamentu Stanu pytana o treść notatki ujawnionej przez portal onet.pl. Relacje Polski i USA raczej nie są zamrożone, ale chyba są chłodne, skoro w MSZ powstał dokument mówiący o zablokowanych kontaktach prezydenta i premiera z głównym sojusznikiem.

»