"USA podejmą właściwą decyzję". Pompeo daje czas, Mnuchin odwołuje wizytę

Video: 2018 Cable News Network All Right Reserved

Mike Pompeo spotkał sie z przywódcami saudyjskimi w Rijadzie

17.10.| - Podczas każdego z dzisiejszych spotkań przywódcy saudyjscy zdecydowanie zaprzeczyli, aby posiadali jakąkolwiek wiedzę o tym, co zdarzyło się w ich konsulacie w Stambule - powiedział Pompeo w oświadczeniu. Pompeo poinformował, że przywódcy saudyjscy obiecali "dokładne, przejrzyste" śledztwo na temat tego, co spotkało saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego po tym, gdy wszedł do saudyjskiego konsulatu w Stambule w dniu 2 października, aby załatwić formalności związane z planowanym ślubem z turecką narzeczoną.

»