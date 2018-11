85-letnia sędzia po wypadku pracuje i "opowiada dowcipy". "Nie mogę dać słowa, że były śmieszne"

Sędzia Sądu Najwyższego USA 85-letnia Ruth Bader Ginsburg, która w czwartek upadła w swoim biurze, łamiąc trzy żebra, "czuje się świetnie" i już pracuje - zapewnił członek jej rodziny w Los Angeles na premierze filmu poświęconego początkom jej kariery.

Daniel Stiepleman, siostrzeniec sędzi, który jest autorem scenariusza do biograficznego filmu "On the Basis of Sex", w rozmowie z agencją Reutera powiedział: - Z tego, co słyszałem, już nie leży i oczywiście pracuje, bo co innego mogłaby robić, i opowiadała dowcipy.

Zastrzegł, że "nie może dać słowa, że były to śmieszne dowcipy".

W czwartek 85-letnia Ginsburg trafiła do szpitala w Waszyngtonie po tym, gdy dzień wcześniej upadła w swoim gabinecie w siedzibie Sądu Najwyższego. Jak się później okazało, podczas upadku złamała trzy żebra.

W 2012 roku sędzia Ginsburg złamała dwa żebra na skutek niefortunnego upadku. W przeszłości dwukrotnie pokonała chorobę nowotworową, a w 2014 roku miała wszczepiony stent w celu udrożnienia tętnicy.



W 2012 roku sędzia Ginsburg złamała dwa żebra na skutek niefortunnego upadku. W przeszłości dwukrotnie pokonała chorobę nowotworową, a w 2014 roku miała wszczepiony stent w celu udrożnienia tętnicy.

Film o Ginsburg

W czwartek w Los Angeles odbyła się premiera poświęconego jej filmu z Felicity Jones, w którym sędzia pojawia się na krótko w epizodycznej roli. W "On the Basis of Sex" Ginsburg - młoda prawniczka, która musi mierzyć się z dyskryminacją w środowisku z powodu swojej płci i wyznania - dochodzi praw mężczyzny, któremu odmówiono odpisu podatku ze względu na to, że był samotnym ojcem. Ginsburg dowiodła, że odmowa ta stanowi przejaw dyskryminacji na podstawie płci.



Ruth Bader Ginsburg jest najstarszą sędzią w dziewięcioosobowym składzie amerykańskiego Sądu Najwyższego. Znana z liberalnych poglądów i krytycznego stosunku wobec republikańskiego prezydenta USA Donalda Trumpa sędzia została mianowana na to stanowisko w 1993 roku przez ówczesnego demokratycznego prezydenta Billa Clintona.