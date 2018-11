Najstarsza sędzia amerykańskiego Sądu Najwyższego trafiła do szpitala

Sędzia amerykańskiego Sądu Najwyższego Ruth Bader Ginsburg trafiła do szpitala, po tym jak noc wcześniej upadła w swoim biurze. Jak poinformowała rzeczniczka sądu, Ginsburg ma złamane trzy żebra.

85-letnia sędzia po upadku najpierw udała się do swojego domu, jednak później w nocy odczuwała dyskomfort. W czwartek rano trafiła do szpitala George Washington University.

Sędzia Sądu Najwyższego ostro o Trumpie. Amerykanie oburzeni ponad podziałami Kandydata Partii... czytaj dalej » Jak poinformowała rzeczniczka Sądu Najwyższego USA, badania wykazały, że Ginsburg ma złamane trzy żebra z lewej strony. Sędzia pozostanie na dalszą obserwację i leczenie.

Najstarsza w obecnym składzie sędziowskim

Sędzia Ruth Bader Ginsburg zasiada w Sądzie Najwyższym od 1993 roku, kiedy została powołana przez prezydenta Billa Clintona. Jest najstarszą wśród obecnego, dziewięcioosobowego składu, a także jedną z czterech z nominacją demokratów.

To nie pierwsze jej kłopoty ze zdrowiem. Jesienią 2012 roku złamała dwa żebra. Zmagała się z nawrotem choroby nowotworowej, a w 2014 roku przeszła zabieg wszczepienia stentu do jednej z tętnic.

Część demokratów sugerowała, że Ginsburg powinna była odejść z urzędu po pierwszych dwóch latach drugiej kadencji Baracka Obamy, kiedy demokraci mieli większość w Senacie. Wyznaczony na jej miejsce sędzia mógłby być powołany z poparciem demokratów.

Jak wskazuje "The Guardian", pracownicy Ginsburg zatrudnieni są do 2020 roku, co wskazuje na to, że sędzia nie wybiera się na emeryturę.