Ratownicy ruszyli po uwięzioną piątkę. Mają wyprowadzić wszystkich jednocześnie

Akcja ratunkowa w jaskini Tham Luang została wznowiona. To trzeci etap wyprowadzania uwięzionych w głębi młodych piłkarzy i ich trenera. Jak poinformował szef operacji Narongsak Osattankorn, do jaskini zeszło 19 ratowników, mają wyprowadzić czterech chłopców i trenera jednocześnie. - Mam nadzieję, że będziemy szybsi niż wcześniej lub zrobimy to w takim samym czasie - powiedział.

08:10 AKCJA RATUNKOWA W JASKINI. DZIEŃ TRZECI. CO WIEMY? 1. Trwa trzeci etap akcji ratunkowej. Bierze w niej udział 19 płetwonurków. 2. W jaskini nadal jest czterech chłopców i trener. 3. Z jaskini ma wyjść we wtorek w sumie 9 osób (pięć uwięzionych osób, lekarz i trzech żołnierzy. 4. Ośmiu chłopców zostało wyprowadzonych w niedzielę i poniedziałek. Są w szpitalu. Ich stan jest dobry, są poddani kwarantannie. W szpitalu pozostaną przez około tydzień. 5. W prowincji Chiang Rai we wtorek pada, co może utrudniać akcję ratunkową.

08:02 Tajlandzcy komandosi optymistycznie na Facebooku. We wpisie zamieszczonym we wtorek około godziny 8 naszego czasu napisali, że 10 lipca będzie dłuższy niż poprzednie dni, ale "będziemy razem świętować sukces". "Do boju!" - napisali.







07:43 Jak relacjonuje specjalny wysłannik "Faktów" TVN Wojciech Bojanowski, około godziny 7.30 naszego czasu do jaskini podjechało pięć karetek pogotowia.

07:41 W akcji ratunkowej w jaskini bierze udział między innymi Narongsuk Keasub. W rozmowie z telewizją CNN powiedział, że "w jaskini widać tylko na odległość wyciągniętych dłoni".

07:37 Mieszkańcy Chiang Rai, gdzie trafiają do szpitala uratowane dzieci, mają nadzieję, że wszyscy cali i zdrowi opuszczą jaskinię. Bardzo się o nich martwię. Modlę się o nich cały czas i mam nadzieję, że wszyscy bezpiecznie wyjdą. Somcheen Chuangarm, mieszkaniec Chiang Rai

07:29 Pogarszają się warunki pogodowe w Mae Sai w Tajlandii. Od poranka pada deszcz, który utrudnia akcję ratunkową. Eksperci, na których powołuje się CNN, twierdzą, że przez deszcze może wzrosnąć poziom wody w jaskini, co utrudni działania ratownikom i wydłuży czas wyprowadzania dzieci z jaskini. Obecnie dużą część trasy da się przejść. Szef operacji Narongsak Osotthanakorn twierdził, że akcja ratunkowa to wyścig z "wodą i czasem".

07:08 Specjalny wysłannik "Faktów" TVN Wojciech Bojanowski relacjonuje, że w Tajlandii od poranka pada. Utrudnia to akcję ratunkową.

07:05 O godzinie 10.08 (5.08 w Polsce) ruszyła trzecia faza operacji ratunkowej. W jaskini znajduje się nadal czterech chłopców i trener. Jak poinformował szef operacji Narongsak Osattankorn, do jaskini zeszło 19 ratowników. - Mam nadzieję, że będziemy szybsi niż wcześniej lub zrobimy to w takim samym czasie - powiedział. Cała piątka zostanie wyprowadzona jednocześnie Narongsak Osottanakorn, szef operacji ratunkowej

07:03 RUSZYŁA AKCJA RATUNKOWA

06:50 Specjalny wysłannik "Faktów" TVN Wojciech Bojanowski sfotografował członków misji ratunkowej w czasie odpoczynku. Na regenerację jest bardzo niewiele czasu, bo ratownicy muszą zdążyć przed nadciągającymi deszczami monsunowymi. Źródło: Twitter / Wojciech Bojanowski Przed ratownikami kolejny dzień akcji