Oskarżony o współudział w zabójstwie 5230 osób. Były esesman przed sądem





W czwartek w Hamburgu ruszył proces byłego esesmana, strażnika obozu koncentracyjnego Stutthof Bruna D. Prokuratorzy zarzucają mu współudział w zabójstwie 5230 osób. Jak podkreślają niemieckie media, może to być jedna z ostatnich tego rodzaju spraw rozpatrywanych przez sądy w Niemczech.

93-letni dziś Bruno D. pełnił służbę wartowniczą w obozie Stutthof, który Niemcy zbudowali niedaleko Gdańska. W ciągu sześciu lat istnienia więziono w nim około 120 tysięcy osób. Liczbę ofiar ocenia się na od 65 tysięcy do 80 tysięcy więźniów.

Ponad 5 tysięcy żyć na sumieniu

"Ta ziemia jest cmentarzem usłanym prochami ludzi, którzy tu zginęli zagazowani i spaleni" Pamięć o... czytaj dalej » Prokuratorzy zarzucają D. współudział w zabójstwie 5230 osób. Miał on "świadomie popierać okrutne zabijanie zwłaszcza żydowskich więźniów" oraz "był gotów wykonywać rozkazy zabijania".



W pierwszym dniu procesu obrońca byłego SS-manna przypominał, że jego klient latem 1944 roku, w wieku 17 lat, został wcielony do Wehrmachtu, a następnie z powodu niezdolności do służby skierowany do Stutthofu. - Nie wstąpił do SS dobrowolnie ani nie chciał służyć w obozie koncentracyjnym - argumentował adwokat.



Podczas wielokrotnych przesłuchań w ubiegłym roku Bruno D. nie zaprzeczał, że był strażnikiem obozu Stutthof, współpracował ze śledczymi. Ze względu na stan zdrowia oskarżonego długo nie było wiadomo, czy proces w ogóle się odbędzie. Lekarze wydali jedynie warunkową zgodę. Nie wiadomo, czy zdrowie Bruna D. pozwoli mu doczekać ogłoszenia wyroku.



Niemieckie media podkreślają, że jest to prawdopodobnie jeden z ostatnich tego rodzaju procesów w Niemczech. Jak podała telewizja NDR, obecnie w RFN toczy się około 29 spraw przeciwko osobom oskarżonym o udział w Holokauście.

