Firma Concord Management and Consulting, kontrolowana przez Jewgienija Prigożyna - zwanego "kucharzem Putina" - i oskarżona o ingerencję w ostatnie amerykańskie wybory prezydenckie, złożyła wniosek o oddalenie zarzutów. Kwestionuje uprawnienia prokuratora specjalnego Roberta Muellera.

Trzy rosyjskie firmy i 13 Rosjan zostało oskarżonych przez Roberta Muellera, badającego sprawę Russiagate, o ingerencję w amerykańskie wybory prezydenckie w 2016 roku. Concord Management and Consulting jest jednym z tych przedsiębiorstw.

Przedstawiciele firmy twierdzą we wniosku o oddalenie zarzutów, że zastępca prokuratora generalnego Rod Rosenstein złamał jedną z klauzul konstytucji, powołując Muellera na prokuratora specjalnego nadzorującego dochodzenie w sprawie Russiagate. Argumentują w związku z tym, że nie ma on uprawnień do prowadzenia tego śledztwa.

Udział "kucharza Putina"

Zdaniem zespołu dochodzeniowego prokuratora Muellera, firma Concord finansowała kampanię propagandową prowadzoną przy pomocy internetowych trolli w mediach społecznościowych, w celu siania zamętu i niezgody w społeczeństwie amerykańskim.

Concord Management and Consulting LLC jest kontrolowana przez Jewgienija Prigożyna, który bywa nazywany "kucharzem Putina", ponieważ karierę rozpoczynał od organizowania przyjęć dla rosyjskiego prezydenta. Pozostając w kręgu jego bliskich znajomych, zdołał osiągnąć sukces biznesowy.

Prigożyn jest też wśród 13 Rosjan oskarżonych o działania zmierzające do zakłócenia amerykańskiego procesu wyborczego.