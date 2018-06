Tysiące beczek i miliony litrów trunku. Runął magazyn bourbonu w Kentucky

Foto: [2013 Cable News Network inc. All rights reserved] Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Trump przytulił flagę

20.06 | Przytulając amerykańską flagę przy interpretacji piosenki Rolling Stonesów "You Can't Always Get What You Want" prezydent USA Donald Trump zakończył wystąpienie na forum Krajowej Federacji Niezależnych Przedsiębiorców.

»