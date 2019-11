Von der Leyen może wybierać z dwojga Rumunów

Albo Siegfried Muresan albo Adina Valean - na stanowisko komisarza Unii Europejskiej nowy rumuński zaproponował rząd dwoje eurodeputowanych.

Tymczasowy rząd w Rumunii z wotum zaufania Tymczasowy rząd... czytaj dalej » - W porozumieniu z prezydentem Klausem Iohannisem postanowiłem wysłać Komisji Europejskiej dwie kandydatury: Siegfrieda Muresana i Adiny Valean - powiedział nowy premier Ludovic Orban pod koniec posiedzenia nowego rządu.

Zarówno 38-letni Muresan, jak i 51-letnia Valean są członkami rządzącej Partii Narodowo-Liberalnej (PNL), na której czele stoi Orban. PNL należy do Europejskiej Partii Ludowej. Przejściowy, mniejszościowy rząd Orbana, lidera PNL, w poniedziałek uzyskał wotum zaufania w parlamencie.

Rumunia ma otrzymać stanowisko komisarza ds. transportu, ale "jeśli istnieje możliwość zmiany portfela, omówimy to z nowo wybraną przewodniczącą Komisji, Ursulą von der Leyen" - sprecyzował premier Orban. Według unijnych źródeł Bukareszt chciałby dostać stanowisko komisarza ds. rozszerzenia, przyznane Węgrom.

Rumuni spierają się o kandydata na komisarza. Von der Leyen odrzuca propozycję Ktokolwiek... czytaj dalej » Kandydatka poprzedniego socjaldemokratycznego rządu Vioricy Dancili na unijnego komisarza ds. transportu Rovana Plumb została uznana za niezdolną do pełnienia funkcji z powodu stwierdzonego konfliktu interesów. W jej miejsce 1 października władze w Bukareszcie wyznaczyły do KE dwoje kandydatów: wiceminister spraw zagranicznych Melanię-Gabrielę Ciot i europosła Dana Nicę. Po wotum nieufności dla rządu Dancili z 10 października kierownictwo PNL przekazało do Brukseli, że rumuńscy socjaldemokraci stracili prawo do desygnowania krajowego kandydata do KE.

Ursula von der Leyen 27 października skierowała do władz w Rumunii list, w którym napisała, że Bukareszt musi pilnie przedstawić kandydata na komisarza. Od tego bowiem zależy, czy jej Komisja obejmie urząd w tym roku.

Źródło: Adam Ziemienowicz , Małgorzata Latos/PAP Najważniejsze unijne stanowiska