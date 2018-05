Prezydent Rumunii przeciwny planom rządu. Ten chce przenieść ambasadę do Jerozolimy

Video: Reuters TV

Na poniedziałek zaplanowano otwarcie ambasady USA w...

14.05| Izraelska armia ostrzega w poniedziałek planujących protesty mieszkańców Strefy Gazy, by nie zbliżali się do granicy z Izraelem. Na ten dzień zaplanowano uroczystości przeniesienia ambasady USA z Tel Awiwu do Jerozolimy; rozmieszczono tam tysiące policjantów.

»