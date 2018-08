Antysemickie napisy na domu, w którym urodził się Elie Wiesel





Foto: Bebeto Matthews/AP/EastNews | Elie Wiesel zmarł w 2016 roku. Miał 87 lat (wideo archiwalne)

Rumuńska policja prowadzi śledztwo w sprawie różowych, antysemickich napisów, które pojawiły się na domu, gdzie urodził się Elie Wiesel, amerykański pisarz i filozof, twórca pojęcia Holokaust.

Elie Wiesel był więzieniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz i laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Był jednym z najbardziej znanych żydowskich pisarzy i twórcą terminu Holokaust. Poświęcił całe swoje dorosłe życie, żeby upewnić się że pamięć o nazistowskich zbrodniach nie przeminie.

Policja bada sprawę

Elie Wiesel nie żyje. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla miał 87 lat Były więzień... czytaj dalej » Urodził się w rumuńskim mieście Syhot Marmarowski w 1928 roku. Jego rodzinny dom to zabytek objęty prawną ochroną.



W nocy z piątku na sobotę na murach budynku pojawiły się jaskraworóżowe antysemickie napisy, sugerujące między innymi, że "Wiesel jest w piekle z Hitlerem".

BBC News przytacza informację rzeczniczki miejscowej policji, która wyjaśniła, że funkcjonariusze badają nagrania z monitoringu w celu ujęcia sprawców.



Rumuński Narodowy Instytut Studiów nad Holokaustem im. Elie Wiesela zaapelował o przeprowadzenie dogłębnego śledztwa. Przypomniano, że prezydent Rumunii i rząd deklarowali walkę z antysemityzmem i negacjonizmem w kraju, w którym w przeszłości pojawiały się próby kwestionowania i umniejszania jego roli w Zagładzie.

Pisarz, dziennikarz, aktywista

Wiesel urodził w rodzinie ortodoksyjnych chasydów. W 1944 roku razem z rodziną został deportowany do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Z ojcem trafili do KL Auschwitz-III-Monowice. Następnie przetransportowani zostali do obozu w Buchenwald, gdzie jego ojciec zmarł. Po wojnie studiował na Sorbonie. We Francji rozpoczął pracę dziennikarską.

W 1956 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Zaangażował się w upamiętnienie ofiar Zagłady. W 1963 roku przyjął obywatelstwo amerykańskie.

Za swoje zaangażowanie w walce przeciw przemocy, uprzedzeniom i rasizmowi Wiesel został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla w 1986 roku.

