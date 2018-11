Seria dymisji w rumuńskim rządzie po doniesieniach o buncie w partii rządzącej

Rządząca w Rumunii Partia Socjaldemokratyczna (PSD) zdymisjonowała w poniedziałek kilkoro ministrów. Agencja AP wiąże to z dążeniem szefa PSD Liviu Dragnei do zaostrzenia kontroli nad rządem.

Dragnea jest krytykowany za styl zarządzania partią. Ciążą też na nim wyroki, skazujące go za korupcję i nadużywanie władzy. Zapowiada jednak, że pozostanie szefem partii, choć nie może stanąć na czele rządu z powodu skazania go w 2016 roku za oszustwa wyborcze. W czerwcu Dragnea usłyszał też wyrok 3,5 roku więzienia za nadużycie władzy. Złożył apelację. Rumuńskie media: dymisja ministra do spraw UE dwa miesiące przed objęciem prezydencji Rumuński minister... czytaj dalej »

Bez krytycznych ministrów

Według agencji dpa, w PSD powstała grupa krytyków Dragnei, zamierzająca przejąć władzę w partii. Zdaniem obserwatorów, dokonując reorganizacji rządu Dragnea próbuje stłumić wewnątrzpartyjną rewoltę.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia prezydium PSD przegłosowano odwołanie ministrów transportu, gospodarki, pracy, rozwoju regionalnego, sportu i łączności. Sojuszniczka Dragnei, Lia-Olguta Vasilescu, dotychczasowa minister pracy i sprawiedliwości społecznej, objęła resort transportu. Pozostali utracili stanowiska ministerialne. Nie ma na razie informacji o ich następcach.

Dymisja zamiast odwołania

Wcześniej w poniedziałek do dymisji podał się minister obrony narodowej Mihai-Viorel Fifor, a z funkcji komisarycznej szefowej bukareszteńskiej organizacji partyjnej zrezygnowała mer Bukaresztu Gabriela Firea. Według AP oboje zapobiegli w ten sposób odwołaniu ich przez partię. Firea zarzucała Dragnei arbitralne zarządzanie partią. Fifor również należy do krytyków Dragnei.

AP podkreśla, że Dragnea de facto kieruje rządem, a oficjalna premier Viorica Dancila ma niewiele do powiedzenia.

Sojusznik Dragnei, Codrin Stefanescu, został nowym sekretarzem PSD. AP odnotowuje, że Stefanescu szczególnie ostro krytykuje unijną komisarz Corinę Cretu, rumuńską socjaldemokratkę, potępiającą rząd Rumunii za niewykorzystywanie funduszy unijnych.