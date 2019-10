Kongresmeni chcą dokumentów od Giulianiego

Rudy Giuliani - były burmistrz Nowego Jorku, a obecnie adwokat prezydenta Donalda Trumpa - został wezwany przez trzy komisje Izby Reprezentantów USA, aby przedstawił dokumenty dotyczące kontaktów Trumpa z Ukrainą i jego działań wobec rodziny Bidenów.

W wezwaniu skierowanym do Giulianiego przewodniczący trzech komisji w Izbie Reprezentantów powiedzieli, że stwierdził on ostatnio, iż "jest w posiadaniu dowodów w postaci wiadomości tekstowych, zapisów (rozmów) telefonicznych i innych komunikatów - wskazujących, że nie działał on sam i że inni urzędnicy administracji Trumpa mogli być zaangażowani w plan nacisku na Ukrainę" - podaje agencja Reutera.

Pompeo "słyszał rozmowę Trumpa z Zełenskim" Sekretarz stanu... czytaj dalej » "Nasze czynności obejmują dochodzenie w sprawie wiarygodnych zarzutów, że jako agent prezydenta brał pan udział w planie, mającym na celu promowanie jego osobistych interesów politycznych poprzez nadużywanie władzy urzędu prezydenta" - czytamy w piśmie skierowanym do Giulianiego.

Szefowie komisji: spraw zagranicznych - Eliot Engel, wywiadu - Adam Schiff oraz nadzoru i reform - Elijah Cummings zażądali również dokumentów i zeznań trzech współpracowników Giulianiego, w tym biznesmena Lwa Parnasa i inwestora nieruchomości Igora Frumana, który według różnych doniesień medialnych pomógł wprowadzić Giulianiego do czołowych ukraińskich kręgów politycznych.

Giuliani napisał na Twitterze, że w wezwaniu podniesiono kwestie prawne, w tym sprawę tajemnicy adwokackiej. "Zostanie to odpowiednio uwzględnione" - dodał. Zgodnie z amerykańskim prawem tajemnica adwokacka (ang. attorney-client privilage) to prawo klienta do odmowy ujawnienia i uniemożliwienia jakiejkolwiek innej osobie ujawnienia poufnej komunikacji między klientem a pełnomocnikiem.

Harmonogram zeznań

Trump sugeruje możliwość ukarania szefa komisji wywiadu. "Areszt za zdradę?" "Wymyślił... czytaj dalej » Pismo wysłano również do Sama Kislina, ukraińskiego imigranta, który miał powiązania biznesowe z Trumpem i działał w korporacji rozwoju gospodarczego Nowego Jorku, gdy Giuliani był jego burmistrzem.

Zeznania Parnasa zaplanowano na 10 października, Frumana - na 11 października, a Kislina - na 14 października. Giuliani ma czas do 15 października na przedstawienie dokumentów.

Krąg urzędników, którzy wiedzieli o rozmowie telefonicznej Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim z 25 lipca poszerzył się wraz z odkryciem, że sekretarz stanu USA Mike Pompeo był jej świadkiem - zwraca uwagę AP.

Raport sygnalisty

W zeszłym tygodniu w Waszyngtonie udostępniono raport sygnalisty, prawdopodobnie pracownika wywiadu, który napisał, że Trump, rozmawiając z Zełenskim, zabiegał o ingerencję obcego państwa w wybory w USA, a Biały Dom starał się ukryć zapis tej rozmowy. Rozmowa między Trumpem i Zełenskim odbyła się po zamrożeniu amerykańskiej pomocy finansowej dla Ukrainy wartej 400 mln dolarów. Treść rozmowy Biały Dom opublikował 25 września.

Media: specjalny wysłannik USA do spraw Ukrainy podał się do dymisji Kurt Volker,... czytaj dalej » Jej przekazania domagała się zdominowana przez demokratów Izba Reprezentantów USA, która dzień wcześniej wszczęła dochodzenie w sprawie nacisków, jakie miał rzekomo wywierać prezydent USA na przywódcę Ukrainy, by prokuratura tego kraju wznowiła śledztwo w sprawie Huntera Bidena, syna byłego wiceprezydenta Joe Bidena, który ma obecnie największe szanse na zdobycie nominacji Partii Demokratycznej do walki z Trumpem o fotel prezydenta. Śledztwo może doprowadzić do impeachmentu Trumpa.

Sprawa dotyczy śledztwa na temat działalności Bidena juniora, który był zatrudniony w ukraińskiej firmie gazowej Burisma Holdings. Zasiadał on w radzie nadzorczej tej kompanii w czasie, gdy jego ojciec, wówczas wiceprezydent USA, wzywał do dymisji ukraińskiego prokuratora, który prowadził śledztwo dotyczące Burisma Holdings.

