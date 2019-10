"Z punktu widzenia projektu europejskiego, był to nie najlepszy wieczór"

- Takie krótkowzroczne zamykanie drzwi przed tymi przecież niewielkimi państwami, ale jakże ważnymi ze strategicznego punktu widzenia, jest błędem - powiedział w piątek w Brukseli uczestniczący w unijnym szczycie premier Mateusz Morawiecki. Odniósł się w ten sposób do czwartkowego weta francuskiej delegacji, która wstrzymała unijny plan dotyczący otwarcia rozmów akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią.

Mimo kilku godzin rozmów na szczycie w Brukseli, przywódcom krajów Unii Europejskiej nie udało się przekonać w czwartek prezydenta Francji Emmanuela Macrona do zgody na otwarcie negocjacji akcesyjnych dla Albanii i Macedonii Północnej. Według nieoficjalnych informacji Francja była jedynym krajem, który blokował decyzje o otwarciu rozmów akcesyjnych z tymi dwoma krajami, zaś Holandia i Dania nie były przychylne wzięciu pod uwagę kandydatury Albanii.

Źródło: Shutterstock Widok na główny plac w centrum Skopje - stolicy Macedonii Północnej

"Krótkowzroczne zamykanie drzwi"

Do takiego finału czwartkowych rozmów odniósł się szef polskiego rządu. - Można powiedzieć, że z punktu widzenia projektu europejskiego, projektu Unii Europejskiej, był to nie najlepszy wieczór i tak na to patrząc, mam nadzieję, że dzisiaj rano dojdziemy do lepszych konkluzji - powiedział.

Morawiecki wyraził nadzieję, że być może podczas dodatkowej rundy rozmów o Albanii i Macedonii Północnej przewidzianej na piątek, uda się dojść do lepszych konkluzji. - To jest coś, co obiecaliśmy jako Unia Europejska państwom, które wykonują ogromny wysiłek w kierunku usprawnienia swoich instytucji i dostosowania swojej gospodarki, struktury, do Unii Europejskiej - przekonywał.

Premier podkreślił, że Polska chce dotrzymać słowa danego państwom Bałkanów Zachodnich, co - jego zdaniem - jest przykładem strategicznego myślenia o zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie. Zdaniem Morawiecki "kilka bogatych państw uchyla się od wypełnienia tej obietnicy".

Źródło: PAP/DPA Bałkany Zachodnie Jeszcze w czwartek Mateusz Morawiecki mówił, że w interesie UE jest dokończenie procesu integracji Bałkanów Zachodnich, tak by granice zewnętrzne Unii były w sposób geograficzny "właściwie ukształtowane". Dzięki temu - jak ocenił - Wspólnota mogłaby się lepiej "bronić przed zewnętrzną migracją".

Źródło: PAP/Reuters Perspektywa rozwoju UE o Bałkany Zachodnie