Pierwsze takie wybory w historii i wielki test dla Erdogana

Foto: Sedat Suna / PAP/EPA/ Video: Reuters TV

Opozycyjny kandydat na prezydenta: nie dopuśćmy do tyranii...

18.06 | Selahattin Demirtas, aresztowany kandydat prokurdyjskiej partii HDP w wyborach prezydenckich w Turcji, w nadanym przez państwową telewizję wystąpieniu zaapelował do Turków, by nie dopuścili do "tyranii jednego człowieka" - prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. Demirtas przebywa w areszcie od grudnia 2016 roku. Jest oskarżony między innymi o kierowanie "organizacją przestępczą", grozi mu kara 142 lat więzienia.

