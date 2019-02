Wysłannik Białego Domu spotkał się z talibami





»

Specjalny wysłannik USA do Afganistanu Zalmay Khalilzad spotkał się w Katarze z jednym z liderów talibów. Obie strony potwierdziły pozytywny przebieg rozmów, zastrzegając jednak, że wciąż istnieją problemy, które nie zostały rozwiązane.

Zalmay Khalilzad powiedział, że przed rozpoczęciem rozmów spotkał się na obiedzie z jednym z liderów talibów, Mullahem Abdulem Ghanim Baradarem, który został niedawno zwolniony z pakistańskiego więzienia.

Rozmowy między Amerykanami a talibami mają wzmocnić szanse na zakończenie 17-letniego konfliktu w Afganistanie. Wysłannik stwierdził, że były one "bardziej produktywne niż te w przeszłości", zaznaczył jednak, że nadal istnieje wiele problemów do omówienia.



Just finished a working lunch with Mullah Beradar and his team. First time we’ve met. Now moving on to talks. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) 25 lutego 2019

Talibowie zapowiadają rozmowy z USA. Amerykanie: nie dostaliśmy zaproszenia Talibowie... czytaj dalej »

Przedstawiciel USA dodał, że wspólnie wypracowano szkic projektu pokojowego. Jego podstawą ma być zobowiązanie USA do wycofania sił międzynarodowych z Afganistanu oraz zobowiązania ze strony talibów, że nie dopuszczą do aktywności grup dżihadystycznych w tym kraju.

Talibowie potwierdzili pozytywny rozwój dialogu. Ich rzecznik dodał, że rozmowy na temat "nierozwiązanych jak dotąd spraw" będą kontynuowane.

Jak dotąd talibowie odmawiają bezpośrednich rozmów z władzami afgańskimi, nazywając je "kukiełkami". Twierdzą, że rozpoczną takie rozmowy dopiero po ustaleniu daty wycofania oddziałów amerykańskich.

Talibowie chcą zakończenia misji wojskowej USA w Afganistanie

Na początku miesiąca w Moskwie toczyły się rozmowy między przedstawicielami talibów a afgańską opozycją. Talibowie określili je jako "olbrzymi sukces". Wcześniej, pod koniec stycznia, w Katarze odbyły się trwające sześć dni rozmowy między przedstawicielami talibów a delegacją amerykańską, której przewodniczył również Zalmay Khalilzad.

Niezapowiedziana wizyta szefa Pentagonu w Kabulu. "Nie mam poleceń wycofania wojsk" Pełniący... czytaj dalej » Rozmowy koncentrowały się głównie na wycofaniu wojsk USA i gwarancji ze strony talibów, że Afganistan nie będzie ponownie używany jako bezpieczna przystań dla terrorystów do ataków na inne kraje.

Po zakończeniu rozmów przedstawiciele talibów informowali, że uzgodniono projekt porozumienia pokojowego, zakładającego wycofanie wszystkich obcych wojsk z Afganistanu w ciągu 18 miesięcy. Przedstawiciel władz USA oświadczyli jednak, iż o terminach nie rozmawiano.

Wojska USA w Afganistanie

Wojska USA weszły do Afganistanu pod koniec 2001 roku, co było odpowiedzią na zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku. W Afganistanie znajduje się obecnie około 14 tysięcy żołnierzy amerykańskich.

Pomimo ich obecności, a także pomimo amerykańskiej pomocy wojskowej, szkoleniowej i finansowej dla afgańskiej armii, ultrakonserwatywny islamski ruch talibów nadal kontroluje prawie połowę terytorium Afganistanu.