Koreańskie rozmowy na szczycie. Reprezentanci Południa...

Delegacja rządu z Seulu poleciała do Pjongjangu. Wysłannicy z Południa są już po pierwszych spotkaniach z przedstawicielami Północy - w tym z samym Kim Dzong Unem. Delegaci z Korei Południowej to wysoko postawieni urzędnicy, w tym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ich zadanie, to stworzenie, tu cytat: "pozytywnej atmosfery" wokół przyszłych rozmów Pjongjang-Waszyngton. 10 dyplomatów zostało powitanych na lotnisku między innymi przez północnokoreańskiego szefa Komitetu na rzecz Zjednoczenia. Po wstępnych rozmowach, delegacja z Seulu została zaproszona na spotkanie z Kim Dzong Unem. Ta rozmowa do ostatniej chwili nie była oficjalnie potwierdzana i na razie nie udostępniono żadnych zdjęć. Eksperci podkreślają jednak wagę tego spotkania - wysłannicy z Seulu to najwyżsi rangą urzędnicy z Korei Południowej, którzy widzieli się z Kim Dzong Unem od początku jego urzędowania, czyli od 2011 roku.

