Więcej niż oczekiwano. Kim Dzong Un wypuści nie tylko sportowców





»

Korea Północna i Południowa ustaliły, że na Igrzyska Olimpijskie pojadą nie tylko południowokoreańscy sportowcy, ale też delegacja wysokiej rangi polityków, dziennikarze, a także kibice. To efekt pierwszych od dwóch lat rozmów, do których doszło w w Panmundżomie na granicy obu państw.

Rozmowy miały dotyczyć udziału w olimpiadzie południowokoreańskich sportowców. Nieoczekiwanie Kim Dzong Un pozwolił, by oprócz nich do Korei Południowej pojechała delegacja polityków i kibiców. Podczas igrzysk w Korei Południowej mają też wystąpić zespoły muzyczne w Północy. Te uzgodnienia to dużo więcej niż się spodziewano. Korea Północna usiądzie do rozmów z Południem Już nie tylko... czytaj dalej »

Nie tylko o igrzyskach

- Przeprowadzimy rozmowy w spokojny sposób, tak, aby Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu i Paraolimpiada były festiwalem pokoju i aby rozmowy stały się pierwszym krokiem do poprawy wzajemnych stosunków - zapowiadał minister do spraw zjednoczenia Czho Miung Kiun, który przewodniczy delegacji południowokoreańskiej.

W wyniku rozmów być może dojdzie do kolejnej rundy spotkań rodzin rozdzielonych w wyniku wojny koreańskiej. Mogłoby to się stać w okolicach nowego roku według kalendarza księżycowego, który w tym roku wypada w trakcie Igrzysk Olimpijskich. Do ostatniego takiego spotkania doszło w 2013 roku.

Korea Południowa zaproponowała, by przeprowadzić bezpośrednie rozmowy dotyczące kwestii militarnych.

Kim "otwarty na dialog"

Kim Dzong Un był inicjatorem wznowienia kontaktów z Seulem. W noworocznym przesłaniu do narodu oświadczył, że jest "otwarty na dialog" z Koreą Południową i zadeklarował chęć wysłania delegacji z KRLD na igrzyska w Korei Południowej. Podkreślił, że przedstawiciele obu Korei mogą się spotkać w trybie pilnym, by przedyskutować możliwość udziału Korei Północnej w olimpiadzie.

Po tej deklaracji południowokoreański prezydent Mun Dze In zlecił resortom do spraw zjednoczenia oraz kultury, sportu i turystyki przygotowanie środków, które pomogłyby Korei Północnej wziąć udział w igrzyskach. Jednocześnie zaznaczył, iż poprawa stosunków między obu krajami musi być związana z rozwiązaniem kwestii północnokoreańskiego programu nuklearnego. USA liczą na dyplomację z Koreą. "Rozumiemy, jakie jest zagrożenie" Stany Zjednoczone... czytaj dalej »

Korea Południowa ma nadzieję, że udział Północy w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich może stać się przyczynkiem do zapewnienia większej stabilności w regionie.

"Byłaby to wielka rzecz dla świata"

Prezydent USA Donald Trump w weekend z zadowoleniem przyjął informację o planowanych rozmowach między Koreami mówiąc, że mogą one doprowadzić do pozytywnego rozwoju sytuacji. - Jeśli coś może się wydarzyć i coś może wyjść z tych rozmów, byłoby to wielką rzeczą dla całej ludzkości, byłoby to wielką rzeczą dla świata - powiedział Trump.

Trump otwarty na rozmowę

Trump powiedział także, że jest otwarty na rozmowę z przywódcą Korei Północnej. Dodał, że spotkanie musiałoby być poprzedzone ustaleniem warunków wstępnych i zasugerował, że Stany Zjednoczone nigdy nie będą tolerować zbrojeń nuklearnych Korei Północnej.

Trump deklaruje, że porozmawiałby z Kim Dzong Unem Prezydent Donald... czytaj dalej » Mimo dużych oczekiwań związanych ze spotkaniem przedstawicieli obu Korei nie brakuje głosów, że działania Północy to próba wbicia klina między Seul i Waszyngton.

Tylko dwoje sportowców z Północy w igrzyskach

Nominację wywalczyli łyżwiarze figurowi - Ryom Tae Ok i Kim Ju Sik, ale północnokoreańska federacja nie potwierdziła ich udziału w zawodach. Najprawdopodobniej przyznana im zostanie "dzika karta".

Na razie nie wiadomo którzy sportowcy, poza łyżwiarzami mieliby pojechać na olimpiadę. Odbędzie się ona w Pjongczangu w dniach 9-25 lutego.