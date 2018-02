Foto: MICHAEL REYNOLDS/SERGEI CHIRIKOV/PAP/EPA Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

- To jest deklaracja, którą będzie bardzo trudno zrealizować, bo nie wiąże się z kluczową sprawą, czyli pokojem - powiedział w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS prof. Szewach Weiss, były ambasador Izraela w Polsce, komentując decyzję Donalda Trumpa o przeniesieniu amerykańskiej ambasady do Jerozolimy. Zdaniem profesora "USA za rządów Trumpa straciły dużo wpływu na Bliskim Wschodzie", ale możliwe, że "istnieje coś za kurtyną dyplomatyczną". W opinii Weissa można spekulować, że chodzi o powstanie niezależnej i niepodległej Palestyny, która jednocześnie z Izraelem miałaby stolicę w Jerozolimie. - Święte miasto Jerozolima stolicą dwóch państw. Taka idea już się kiedyś pojawiła, ze strony Izraela - stwierdził. W opinii prof. Weissa, strona palestyńska nie dąży do takiego kompromisu w obawie przed wygraną Hamasu w wyborach.

