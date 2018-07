Uderzenie w mafijny klan. Kilkudziesięciu zatrzymanych





Foto: ENEX | Video: ENEX Karabinierzy rozbili rzymski klan Casamonica

Włoscy karabinierzy zatrzymali we wtorek 37 osób w czasie wielkiej operacji przeciwko rzymskiemu klanowi Casamonica, uważanemu za organizację o charakterze mafijnym. Zatrzymanym postawiono zarzuty między innymi handlu narkotykami i lichwy.

Przez 27 lat nie pokazywała twarzy, także w kampanii. Została posłanką Ponad trzy... czytaj dalej » Operację przeprowadziło 250 funkcjonariuszy w Wiecznym Mieście i w Kalabrii. Jednym z aresztowanych jest Giuseppe Casamonica, uważany za obecnego bossa rodziny. Wyszedł on niedawno z więzienia, gdzie odbywał karę dziesięciu lat pozbawienia wolności.



Mający długą historię klan to jedna z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych rzymskich rodzin prowadzących działalność przestępczą. Zdaniem śledczych metody jej działania podobne są do tych stosowanych przez najstarsze włoskie mafie.



Casamonica zasłynęli przed trzema laty ze spektakularnego i powszechnie potępionego pogrzebu szefa klanu, którego trumnę wieziono w karecie przy dźwiękach muzyki z filmu "Ojciec chrzestny", wśród płatków róż zrzucanych z helikoptera.



Ceremonia wywołała oburzenie w Rzymie, a stołecznym siłom porządkowym zarzucono wtedy bezczynność i zbagatelizowanie zdarzenia, które zostało odebrane jako manifestacja siły i arogancji.