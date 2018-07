Gwałtowna przecena waluty i miejsce na liście terrorystów. Szef banku centralnego do dymisji

Prezydent Iranu Hasan Rowhani zdymisjonował szefa irańskiego banku centralnego Waliollaha Seifa i mianował na jego miejsce Abdolnassera Hemmatiego. Decyzja ta zbiegła się z gwałtowną zniżką wartości irańskiej waluty.

Dotychczasowy szef irańskiego banku centralnego w maju 2018 roku został umieszczony przez administrację amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa na liście terrorystów. Powodem tej decyzji były oskarżenia kierowane pod adresem Seifa o to, że pomógł w przetransferowaniu milionów dolarów na rzecz libańskiego Hezbollahu, który uznawany jest przez USA za organizację terrorystyczną i objęty amerykańskimi sankcjami.

Nowy szef banku centralnego ma 61 lat i dotychczas kierował centralną, państwową instytucją ubezpieczeniową.

Znaczny spadek wartości waluty

W ostatnich miesiącach doszło do gwałtownej przeceny irańskiego riala. Obecnie 1 dolar kosztuje prawie 44 tysięcy riali, podczas gdy 1 stycznia 2018 r. jego cena była na poziomie nieco ponad 35 tysięcy. Kurs czarnorynkowy jest dwa razy większy.



Przyczyną utraty wartości irańskiej waluty jest przede wszystkim decyzja USA o wycofaniu się w maju 2018 roku z porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego i związane z tym sankcje gospodarcze. Krytycy poprzedniego szefa banku centralnego oskarżają go jednak o dodatkowe przyczynienie się do osłabienia riala błędną polityką.



Irański państwowy dziennik IRAN poinformował również o liberalizacji zasad wwozu zagranicznych walut do Iranu. Osoby przybywające do tego kraju mogą obecnie wwieźć zagraniczną walutę pod warunkiem zadeklarowania ilości posiadanych walut przy przekroczeniu granicy.