Prezydent Iranu Hasan Rowhani oświadczył w niedzielę, że Stany Zjednoczone "powinny wiedzieć, że wojna z Iranem to matka wszystkich wojen". Jednocześnie ostrzegł prezydenta USA Donalda Trumpa przed "igraniem z ogniem".

Przemawiając do irańskich dyplomatów, Rowhani dodał też, że Trump "nie jest w pozycji, by podburzać Irańczyków przeciwko ich bezpieczeństwu i interesom".

Antyirańska kampania Waszyngtonu

Chamenei za blokadą eksportu ropy z Zatoki Perskiej Najwyższy duchowy... czytaj dalej » Administracja prezydenta USA rozpoczęła w internecie kampanię wymierzoną w irańskich przywódców - przekazała agencja informacyjna Reutera, powołując się na waszyngtońskie źródło. Ma ona na celu wywarcie presji na Teheran w kwestii programu nuklearnego oraz wspierania zbrojnych organizacji na Bliskim Wschodzie.

Na początku maja Trump wycofał swój kraj z międzynarodowego porozumienia nuklearnego z Iranem, argumentując, że nie obejmuje ono irańskiego programu pocisków balistycznych, nie odnosi się do prób wywierania wpływu przez Iran na państwa regionu, ani nie wyznacza perspektyw po wygaśnięciu umowy w 2025 roku. Poinformował też o ponownym wprowadzeniu wszystkich sankcji nałożonych na ten kraj, które obowiązywały przed zawarciem umowy. Część sankcji ma wejść ponownie w życie po upływie 90-dniowego okresu przejściowego, to jest 6 sierpnia, a część po 180 dniach, czyli 4 listopada.



Zawarta w lipcu 2015 roku umowa między sześcioma mocarstwami (USA, Rosja, Chiny, Francja, Wielka Brytania i Niemcy) a Iranem ma na celu ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za stopniowe znoszenie międzynarodowych sankcji gospodarczych.

W poszukiwaniu nowego porozumienia

Iran skarży USA do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości Iran wniósł... czytaj dalej » 12 lipca Trump powiedział na konferencji prasowej po szczycie NATO w Brukseli, że kłopoty gospodarcze Iranu zmuszą Teheran do poszukiwania nowego porozumienia z Waszyngtonem. - W pewnym momencie do mnie zadzwonią, mówiąc: "zawrzyjmy umowę". I zawrzemy porozumienie - zaznaczył.

Do wywierania ekonomicznej presji na Teheran wezwał też amerykańskich sojuszników sekretarz stanu USA Mike Pompeo.

"Musimy odciąć wszelkie fundusze, z których korzysta (irański) reżim w celu finansowania terroryzmu i wojen. Nie wiadomo, kiedy Iran będzie próbował podsycić terroryzm, przemoc i niestabilność w jednym z naszych krajów" - napisał na Twitterze.



We ask our allies & partners to join our economic pressure campaign against #Iran’s regime. We must cut off all funding the regime uses to fund terrorism & proxy wars. There’s no telling when Iran may try to foment terrorism, violence & instability in one of our countries next. pic.twitter.com/XHxd3EPaBP — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 12 lipca 2018