Rowhani chce, by Europa "określiła swoje intencje". "Tak szybko, jak to możliwe"





Prezydent Iranu Hasan Rowhani powiedział w rozmowie telefonicznej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, że Europa ma ograniczone możliwości utrzymania w mocy porozumienia nuklearnego - podała w środę irańska agencja ISNA.

Szef Pentagonu: będziemy pilnować, by Iran nigdy nie pozyskał broni atomowej Będziemy nadal... czytaj dalej » - W obecnych warunkach Europa ma bardzo ograniczone możliwości utrzymania w mocy porozumienia nuklearnego i musi, tak szybko jak to możliwe, wyjaśnić swoje stanowisko oraz określić swoje intencje w odniesieniu do wynikających z niego zobowiązań - powiedział Rowhani.



Reuters przypomina, że to Rowhani pomógł doprowadzić do zawarcia międzynarodowego porozumienia w sprawie programu nuklearnego Iranu, aby wyprowadzić kraj z rujnującej go izolacji.

Pałac Elizejski: uzgodnili, że będą nadal współpracować

Wcześniej Pałac Elizejski poinformował w oświadczeniu: "Prezydent Francji i prezydent Iranu uzgodnili, że będą nadal współpracować ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby kontynuować wdrażanie układu nuklearnego i zapewnić stabilność regionu".

Merkel: będziemy respektować umowę z Iranem Kanclerz Niemiec... czytaj dalej » Macron zapewnił też Rowhaniego, że Francja pragnie, by porozumienie nuklearne pozostało w mocy, i zaapelował, by Teheran również czynił starania o "utrzymanie przy życiu" tego paktu.

Prezydent Francji przypomniał, że Iran zobowiązał się do podjęcia "szerszej dyskusji" dotyczącej losów układu po terminie jego wygaśnięcia w roku 2025, programów balistycznych i kryzysów na Bliskim Wschodzie.



Pałac Elizejski podał, że obaj przywódcy spotkają się w najbliższym czasie, by rozmawiać o kontynuowaniu porozumienia i stabilizacji regionu.



Macron podkreślił jednak, że Iran musi respektować wszystkie postanowienia paktu.

Decyzja Trumpa

Unia bierze w obronę europejskie firmy. "Jesteśmy gotowi odpowiedzieć proporcjonalnie" Rzecznik... czytaj dalej » We wtorek prezydent Donald Trump powiedział, że wycofuje USA z międzynarodowego porozumienia nuklearnego z Teheranem, który oskarżył o łamanie postanowień umowy.

Szef francuskiej dyplomacji Yves Le Drian, kanclerz Niemiec Angela Mekrel oraz Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) oznajmili, że Iran respektował warunki porozumienia.



- Ten region zasługuje na coś lepszego niż dalsza destabilizacja wywołana wycofaniem się Ameryki (z porozumienia) - powiedział Le Drian.



Trump zapowiedział też ponowne nałożenie sankcji gospodarczych na Iran.

Wysokiej rangi francuski dyplomata powiedział Reutersowi, że biznes będzie zmuszony dokonać wyboru między interesami prowadzonymi w Iranie a interesami związanymi z USA.

- Przeważnie ten wybór pada szybko na Stany Zjednoczone - dodał.



W ostatnich tygodniach przedstawiciele rządów Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec starali się odwieść Trumpa od planu wycofania USA z tego układu.



Celem zawartej w lipcu 2015 roku umowy między sześcioma mocarstwami (USA, Francja, Wielka Brytania, Chiny, Rosja i Niemcy) a Iranem jest ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za stopniowe znoszenie sankcji