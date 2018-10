Rosyjski lotniskowiec uszkodzony podczas remontu. Jedna osoba zaginęła

Video: MO Rosji/Youtube

Rosyjski lotniskowiec Admirał Kuzniecow na morzu

22.05 | W połowie maja jedyny rosyjski lotniskowiec trafił do doku w Murmańsku. Wówczas nie poinformowano ile czasu tam spędzi, flota podawała jedynie informację, że trzeba dokonać oceny stanu okrętu. Opublikowane właśnie informacje o przetargach na prace przy Admirale Kuzniecowie wskazują, że potrwają one co najmniej do końca 2016 roku.

