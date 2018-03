Rosyjski ambasador w Londynie: wydalenie dyplomatów to prowokacja





Decyzja Londynu w sprawie wydalenia 23 rosyjskich dyplomatów jest nieakceptowalna, bezpodstawna i krótkowzroczna - oświadczyła w środę ambasada Rosji w Wielkiej Brytanii, cytowana przez agencję TASS.

"Cała odpowiedzialność za pogorszenie rosyjsko-brytyjskich stosunków spoczywa na obecnych rządzących w Wielkiej Brytanii" - oznajmiła ambasada.

"Uznajemy to za prowokację"

May: wydalimy 23 rosyjskich dyplomatów Próba zabójstwa... czytaj dalej » - Wszystko, co uczynił dziś brytyjski rząd, jest całkowicie nieakceptowalne i uznajemy to za prowokację - powiedział z kolei telewizji Sky News rosyjski ambasador w Londynie Aleksander Jakowienko.

Zapewnił także, iż Rosja nie zamierza odpowiadać na żadne z postawionych przez brytyjską premier ultimatum.



Wcześniej brytyjska premier Theresa May powiadomiła o zamiarze wydalenia 23 dyplomatów uznawanych za niezgłoszonych oficerów rosyjskiego wywiadu w ramach sankcji dyplomatycznych po próbie zabójstwa byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Siergieja Skripala i jego córki.

Rzeczniczka rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych, Maria Zacharowa poinformowała w środę, że Theresa May wycofała zaproszenie dla szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa do wizyty w Wielkiej Brytanii. "Tyle że on i tak by go nie przyjął" - napisała na swoim oficjalnym profilu na Facebooku.