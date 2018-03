Sarmat uruchomił silniki. Rosjanie pokazują wielką rakietę





Rosyjskie wojsko opublikowało nagranie drugiej próby startu ciężkiej rakiety międzykontynentalnej o nazwie Sarmat. Pocisk miał uruchomić silniki i wznieść się w górę. Moskwa zapewnia, że próba zakończyła się sukcesem.

Nie wiadomo kiedy doszło do testu. Nagranie wrzucono do sieci bez opisu, który mógłby wskazywać kiedy odbyła się próba. Wiadomo, że doszło do niej na kosmodromie wojskowym Plesieck na północy Rosji. Jej celem miało być "sprawdzenie procedur przedstartowych i przebiegu pierwszej fazy lotu". Według Rosjan, wszystko poszło zgodnie z planem.

Udany start, nie wiadomo co dalej

Rosja wskrzesza radioaktywny koszmar z zimnej wojny. Pokaz siły czy słabości? Wśród nowych... czytaj dalej » Na nagraniu widać, jak rakieta wysuwa się powoli z silosu. Kilka metrów nad ziemią odczepia się od niej specjalny pchacz i uruchamiają się silniki pierwszego stopnia rakiety.



Chwilę później widać, jak Sarmat przechyla się w lewo i odlatuje poza kadr. Nie wiadomo, co działo się później. Jeśli celem testu było jedynie sprawdzenie działania silników, to rakietę najprawdopodobniej rozbito chwilę po starcie.

Ciężkie uderzenie

Dotychczas pocisk Sarmat przetestowano tylko raz, pod koniec 2017 roku. Sprawdzono wówczas samo wypchnięcie go z silosu. Krótkie nagranie tej próby pokazano podczas dorocznego wystąpienia Władimira Putina, kiedy prezentował nowe typy uzbrojenia strategicznego Rosji.



Sarmat należy do klasy najcięższych rakiet międzykontynentalnych. Rosjanie podają różne dane na jego temat. Masa startowa rakiety ma wynosić od stu do dwustu ton, w zależności od źródła informacji. Ma ona przenosić kilkanaście głowic jądrowych.



Sarmat ma być następcą radzieckich ciężkich rakiet międzykontynentalnych Wojewoda, które mają być już przestarzałe. Dlatego, między innymi, stworzenie ich następcy jest dla Rosjan sprawą priorytetową.