Rosyjska Cerkiew chce zrezygnować ze święcenia broni masowego rażenia

Foto: MO Rosji/Youtube Video: MO FR/nagranie archiwalne

Tak z bliska wygląda uderzenie iskandera

18.04 | Rosyjskie ministerstwo obrony udostępniło nagranie próbnego odpalenia rakiety systemu Iskander. Widać na nim zarówno odpalenie jak i moment uderzenia pocisku oraz powstały krater. Na nagraniu widać rakietę manewrującą systemu Iskander, która może lecieć nisko nad ziemią podobnie do samolotu. Wprowadzono ją do służby niedawno. Pierwotnie system Iskander wykorzystywał tylko rakietę balistyczną, którą częściej widać na zdjęciach. Ta leci wysokim łukiem do celu przez wyższe partie atmosfery.

