Putin zapowiada: następca Szatana wejdzie do służby za dwa lata

Międzykontynentalna rakieta balistyczna Sarmat wejdzie do służby w rosyjskiej armii w roku 2020 - zapowiedział w czwartek prezydent Władimir Putin. Zapewnił także, że Rosja poinformuje w bliskiej przyszłości o innych planowanych rodzajach nowoczesnej broni.

Podczas dorocznej telekonferencji z obywatelami Putin komentował oceny zachodnich mediów. Wyraziły one wątpliwości co do faktycznego stanu zaawansowania kilku modeli nowoczesnego uzbrojenia, o których Putin mówił publicznie w marcu.

Rosja pokazała test pocisku antyrakietowego Rosyjskie... czytaj dalej » Putin podkreślił, że pocisk przeciwokrętowy Kinżał (Kindżał) już znajduje się na wyposażeniu sił zbrojnych na południu Federacji Rosyjskiej. Zapewnił, że w produkcji przemysłowej znajduje się międzykontynentalna rakieta balistyczna o nazwie Awangard i wejdzie ona do służby w 2019 roku.

Zapowiedział, że w roku 2020 siły zbrojne Rosji otrzymają rakietę Sarmat, a także podwodny pojazd bezzałogowy. O wszystkich tych rodzajach broni Putin mówił 1 marca w orędziu do parlamentu.

W czwartek rosyjski prezydent oświadczył także, że plany dotyczące produkcji i dostaw nie ograniczają się do tych rodzajów broni. - Tak jak mówiłem w orędziu, na razie jest zbyt wcześnie, by o tym mówić, ale wkrótce o tym powiemy - zapewnił.

Następca Szatana

Sarmat należy do klasy najcięższych rakiet międzykontynentalnych. Rosjanie podają różne dane na jego temat. Masa startowa rakiety ma wynosić od 100 do 200 ton, w zależności od źródła informacji. Ma ona przenosić kilkanaście głowic jądrowych. Sarmat ma być następcą radzieckich ciężkich rakiet międzykontynentalnych R-36 Wojewoda (według NATO Satan) - obecnie największych na świecie w tej klasie.