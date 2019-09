Rosjanie pokazali, jak łapią północnokoreańskich kłusowników

Rosyjska straż graniczna zatrzymała na Morzu Japońskim dwa północnokoreańskie statki. Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała, że zajmowały się one kłusownictwem na rosyjskich wodach terytorialnych. Opublikowała też nagranie pokazujące akcję.

We wtorek rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) poinformowała, że straż graniczna zatrzymała dwa północnokoreańskie statki zajmujące się kłusownictwem na wodach terytorialnych Rosji na Morzu Japońskim. Załoga jednego z kutrów zaatakowała rosyjski patrol. Czterech żołnierzy zostało rannych.



FSB w komunikacie podała, że patrol graniczny wszedł na pokład jednego z północnokoreańskich statków, po czym został "zbrojnie" zaatakowany przez jego załogę. Obydwie jednostki przejęto, a straż graniczna odprowadziła je do portu w Nachodce. FSB podała również, iż służby morskie przechwyciły także 11 pływających w pobliżu północnokoreańskich łodzi motorowodnych.



W środę FSB opublikowała film z wydarzeniami z poprzedniego dnia. Agencja TASS podkreśla, że materiał wyraźnie pokazuje między innymi moment wejścia inspektorów na pokład północnokoreańskiego statku oraz aresztowanie łodzi motorowodnych. Poinformowano także, iż Rosjanie zarekwirowali nielegalny sprzęt połowowy.



TASS pisze, że wśród czterech rannych żołnierzy rosyjskich jeden ma rany postrzałowe. Życiu całej czwórki nie zagraża niebezpieczeństwo.