Rosjanie wyszli na ulice. Zatrzymany współpracownik Nawalnego





Foto: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV | Video: Reuters TV Demonstranci przynieśli na wiec portret Putina

Cztery osoby zatrzymała w niedzielę policja w Moskwie po demonstracji przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Wśród zatrzymanych jest szef Partii Libertariańskiej, która organizowała protest, Siergiej Bojko oraz współpracownik polityka Aleksieja Nawalnego.

Niezależna "Nowaja Gazieta" podała, że zatrzymanych przewieziono na komisariat. Partia Libertariańska oceniła, że powodem zatrzymania trzech aktywistów były ich wystąpienia na scenie podczas mityngu. Czwartym zatrzymanym jest dziennikarz portalu internetowego SotaVision.

Zmarł wspólnik Aleksieja Nawalnego W wieku 44 lat... czytaj dalej » Do zatrzymań doszło krótko po zakończeniu demonstracji na moskiewskim Prospekcie Sacharowa, podczas której protestowano przeciwko rządowym planom podniesienia wieku emerytalnego. Wiec odbywał się za zgodą władz Moskwy. Według inicjatywy Biełyj Sczotczik uczestniczyło w nim ponad 6 tysięcy ludzi. Policja oszacowała liczbę uczestników na 2,5 tysiąca.

Na protest przyszli aktywiści opozycji antykremlowskiej: partii Jabłoko i Demokratyczny Wybór, ruchu Otwarta Rosja założonego przez byłego szefa koncernu Jukos Michaiła Chodorkowskiego. Widać też było symbole ruchów anarchistycznych i feministycznych. W manifestacji wziął udział opozycjonista Aleksiej Nawalny oraz jego zwolennicy. Polityk wzywał w internecie do przyjścia na wiec.

Antyrządowe hasła

Nie chcą pracować dłużej. Zatrzymania po protestach w Rosji Co najmniej... czytaj dalej » Zgromadzeni protestowali nie tylko przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego, ale też przeciwko podwyżce podatku VAT i rosnącym cenom benzyny. Pojawiły się też hasła antyrządowe i oskarżenia pod adresem prezydenta Władimira Putina.

Dzień wcześniej w wielu miastach Rosji odbyły się podobne wiece przeciwko zmianie wieku emerytalnego, organizowane głównie przez Komunistyczną Partię Federacji Rosyjskiej (KPRF).

Obecny wiek emerytalny w Rosji to 60 lat dla mężczyzn i 55 lat dla kobiet. Projekt ustawy wniesiony przez rząd do parlamentu zakłada, że od przyszłego roku progi te będą stopniowo podwyższane i w 2034 roku będzie to 65 lat dla mężczyzn i 63 lata dla kobiet.

Jak wskazuje sondaż niezależnego ośrodka Centrum Lewady, około 90 proc. Rosjan jest przeciwnych podniesieniu wieku emerytalnego.