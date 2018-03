Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

Reakcja ma być zdecydowana. Jak Londyn odpowie na otrucie...

Brytyjska premier Theresa May powiedziała w poniedziałek to, co podejrzewano od ponad tygodnia. Zdaniem szefowej brytyjskiego rządu jest wysoce prawdopodobne, że to Rosja stoi za usiłowaniem zabójstwa Siergieja Skripala i jego córki. Jeśli te informacje zostałyby ostatecznie potwierdzone, to Wielka Brytania może zdecydować się na wydalenie z kraju szeregu rosyjskich dyplomatów i nałożeniu kolejnych sankcji. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

