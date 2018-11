Rosja zaostrzyła regulacje dotyczące komunikatorów internetowych





Rząd Rosji przyjął we wtorek nowe przepisy dotyczące użytkowników komunikatorów internetowych. Administratorzy komunikatorów będą musieli weryfikować u operatorów telekomunikacyjnych numer telefonu, za pomocą którego rejestruje się użytkownik.

Administratorzy komunikatorów będą przesyłać do operatorów zapytania dotyczące numeru, a operatorzy będą mieli 20 minut na to, żeby potwierdzić tożsamość użytkownika. Jeśli okaże się, że dany numer nie figuruje w bazie danych operatora lub też operator nie udzieli odpowiedzi, administrator Messengera nie zarejestruje użytkownika i powinien odmówić korzystania z usługi.

Jak podał we wtorek dziennik "Wiedomosti", po rejestracji każdy użytkownik otrzyma w komunikatorze indywidualny kod identyfikacyjny. Administratorzy komunikatorów przekażą te dane operatorowi, który wprowadzi je do swojej bazy danych. Operator wprowadzi do niej informację, którą konkretnie aplikację wykorzystuje jego klient.

Władze uzasadniają te regulacje wymogami bezpieczeństwa. Szef państwowego regulatora Roskomnadzor Aleksandr Żarow powiedział dziennikowi "Izwiestija", że anonimowe posługiwanie się komunikatorami tworzy przeszkody w śledztwach w sprawie przestępstw.

Szef Roskomnadzoru zapewnił, że chodzi o wykluczenie praktyk, jakie zdarzają się obecnie, gdy do posługiwania się komunikatorem wystarczyło zainstalowanie aplikacji na smartfon i autoryzowanie się za pomocą kodu otrzymanego SMS-em. Według Żarowa umożliwiało to podanie przy rejestracji dowolnego numeru telefonu komórkowego, w tym numeru zarejestrowanego na innego użytkownika.

Pokłosie ustawy o kontroli internetu

Przedstawiciel jednego z trzech największych operatorów telefonii komórkowej w Rosji, firmy Megafon, powiedział "Wiedomostiom", że nowe przepisy jedynie formalizują prawnie istniejącą już praktykę identyfikowania się użytkowników komunikatorów za pomocą numeru ich telefonu komórkowego. Media rosyjskie nie otrzymały we wtorek komentarzy od najpopularniejszych w Rosji serwisów zagranicznych, jak WhatsApp czy Viber.

1 stycznia tego roku w Rosji weszła w życie ustawa, na mocy której komunikatory zobowiązane są do identyfikowania użytkowników zgodnie z ich numerem abonenta. Później pojawiły się doniesienia, że ustawa nie jest realizowana, ponieważ nie ma do niej przepisów wykonawczych.

Dokument, który opublikowano we wtorek na stronie internetowej rządu Rosji, został podpisany pod koniec października przez premiera Dmitrija Miedwiediewa. Wejdzie w życie 180 dni od dnia publikacji.