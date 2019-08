Konta bankowe powiązane z Aleksiejem Nawalnym zamrożone

Foto: Sergei Ilnitsky/EPA/PAP Video: Andrzej Zaucha / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Aleksiej Nawalny znów zatrzymany. Miał nawoływać do...

Rosyjska policja kolejny raz zatrzymała lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Aleksiej Nawalny napisał w internecie, że do zatrzymania doszło, gdy wyszedł pobiegać i kupić żonie kwiaty. Tym razem poszło o nawoływanie do manifestacji przeciwko machinacjom, jakich dopuszczają się władze przed lokalnymi wyborami samorządowymi, zaplanowanymi na wrzesień. Za takie wezwania do manifestacji, które nie mają zgody władz, grozi do 30 dni aresztu. W ostatnią sobotę w sprawie machinacji władz odbyła się manifestacja, na którą przyszło ponad 20 tysięcy ludzi. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

