Wybuch w zakładzie pirotechnicznym. Zabici i ranni





W największych w Rosji zakładach produkujących materiały pirotechniczne w Gatczynie pod Petersburgiem doszło w piątek do eksplozji. W chwili wybuchu w budynku znajdowało się pięć osób, dwie z nich zginęły.

W wyniku eksplozji w jednym z pomieszczeń zakładów, noszących nazwę Awangard, zawalił się budynek o wielkości 50 na 150 metrów - relacjonuje agencja TASS.

Ofiary wybuchu

Najpierw podano informację o jednej ofierze śmiertelnej, później ministerstwo do spraw sytuacji nadzwyczajnych (MCzS) podało, że zginęły dwie osoby, dwie inne są ranne, a jedna jest nadal poszukiwana.



Przedstawiciel MCzS Timur Chikmatow zapewnił, że nie są zagrożone domy mieszkalne w rejonie zakładów. Doszło jednak do uszkodzenia kolejowych przewodów trakcyjnych.



Trwa ustalanie przyczyn eksplozji.



Zakłady Awangard produkują m.in. wyroby metalowe, pokrycia proszkowe, zimne ognie i petardy.

Do eksplozji doszło w Gatczynie pod Petersburgiem