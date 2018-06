Wybuch i ogień na pokazie. Ranne dzieci

Podczas pokazu chemicznego w centrum handlowym w Irkucku na Syberii doszło do wybuchu i pożaru, w wyniku którego rannych zostało ośmioro dzieci. Według agencji Reutera, są one w wieku od 7 do 10 lat i mają oparzenia różnego stopnia. Sprawą zajął się już rosyjski komitet śledczy, który ma wyjaśnić, kto jest odpowiedzialny za zaniedbania podczas pokazu.