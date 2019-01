37 ciał wydobyto spod gruzów. Służby: nie żyje sześcioro dzieci

Video: tvn24

Wybuch w Magnitogorsku. Władze: nie znaleziono śladów bomby

02.01 | Trzy osoby zginęły we wtorek wieczorem w wyniku eksplozji auta w centrum Magnitogorska, niedaleko od miejsca, gdzie w poniedziałek doszło do wybuchu i zawalenia się bloku. Oficjalnie władze przekazały, że w aucie najpewniej eksplodowały butle gazowe. Lokalne media podały, że do wybuchu mogło dojść podczas "operacji zatrzymania terrorystów".

