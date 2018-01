Video: twitter.com/navalny/media

Nawalny oblany zielonką

27 kwietnia w Moskwie, przed biurem założonej przez Nawalnego Fundacji Walki z Korupcją, jeden z mężczyzn podbiegł do wychodzącego z budynku Aleksieja Nawalnego i oblał go zielonką. Płyn dostał się do oka. Lekarze próbują je wyleczyć. Nie wykluczając, że do środka dezynfekującego została dodana jeszcze jakaś substancja.

